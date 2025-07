Einigung erzielt: Bayer findet Hradecky-Abnehmer

Der Kaderumbruch von Bayer Leverkusen nimmt immer tiefgreifendere Züge an. Mit Granit Xhaka könnte die Werkself einen der wichtigsten Leader verlieren, der Schweizer will unbedingt zurück in die Premier League zum AFC Sunderland. Und auch Kapitän Lukas Hradecky steht bereits andernorts im Wort.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der finnische Nationaltorhüter (101 Länderspiele) mit der AS Monaco auf eine Zusammenarbeit verständigt. Demnach liegt der unterschriftsreife Vertrag bereits vor, gewartet wird nun auf die Einigung zwischen den Klubs.

Diese soll möglichst zeitnah erfolgen. Wie der Transferinsider weiter ausführt, haben die Ablöseverhandlungen bereits begonnen. Hradecky steht seit 2018 unterm Bayer-Kreuz unter Vertrag, sammelte insgesamt 286 Pflichtspiele. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag des 35-Jährigen aus.