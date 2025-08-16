Bayer-Abschied: Das Dilemma bei Adli

Hat Amine Adli am gestrigen Freitagabend bereits sein letztes Spiel für Bayer Leverkusen bestritten? Nach dem 4:0-Sieg der Werkself im DFB-Pokal gegen Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach nahm der 25-Jährige unter Tränen Abschied von den Leverkusen-Fans. Beim Gang aus dem Stadion sagte der Marokkaner zur ‚Bild‘: „Vielleicht war es ein Abschied, abwarten.“

Adli hat sich mit dem AFC Bournemouth bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt. Das Ablösepaket soll sich auf rund 30 Millionen Euro belaufen, noch gibt es aber keine finale Einigung zwischen beiden Klubs. Zudem kann sich Bayer aktuell einen weiteren Transferabgang eigentlich nicht leisten. Sollte man aber zeitnah Ersatz für den Außenstürmer, der vertraglich noch bis 2028 an den Vizemeister gebunden ist, finden, könnte sich Adlis Wunsch realisieren. Vorher nicht.