Inter: 17-Millionen-Mann Zalewski zur Konkurrenz

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Nicola Zalewski wartet auf Futter @Maxppp

Atalanta Bergamo darf sich auf einen neuen Schienenspieler freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, absolviert Nicola Zalewski am heutigen Morgen seinen Medizincheck beim Europa League-Sieger von 2024. Für den 23-Jährigen fließen 17 Millionen Euro an Inter Mailand.

Inter hatte erst vor zwei Monaten die Kaufoption bei dem bis dahin von der AS Rom ausgeliehenen Polen gezogen. Der Passus lag bei 6,5 Millionen Euro, nun sorgt Zalewski für ordentlich Profit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
