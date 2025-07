FC Bayern: Zaragoza vor Blitz-Wechsel

Schon in der vergangenen Saison trug Bryan Zaragoza nicht das Trikot des FC Bayern, sondern war leihweise für CA Osasuna am Ball. Und auch in der neuen Spielzeit wird er wohl wieder in Spanien kicken.

Das jedenfalls berichtet ‚kicker‘-Reporter Frank Linkesch. Demnach geht der Wechsel sogar noch an diesem Wochenende über die Bühne.

Zu welchem Klub aus La Liga es Zaragoza zieht, bleibt noch offen. Zuletzt hatte der 23-Jährige jedenfalls Fenerbahce eine Absage erteilt. Sein Vertrag in München ist bis 2029 gültig. Ob Zaragoza erneut verliehen oder sogar verkauft wird, ist ebenfalls noch zu klären.