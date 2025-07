Drei Bayern-Transfers vor dem Abschluss

Luis Díaz (28)

Am gestrigen Sonntag erzielten die Bayern Einigung mit dem FC Liverpool. Nach FT-Informationen kostet Díaz 75 Millionen Euro. Mit dem Linksaußen waren sich die Münchner schon längst über einen Vierjahresvertrag einig. Díaz winken 14 Millionen Euro Gehalt pro Saison. Noch heute kommt der Kolumbianer wohl in München an, ehe morgen dann nach dem Medizincheck alles unterschrieben werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Übrigens: Gut möglich, dass die Bayern nach dem erfolgreichen Díaz-Transfer nun nochmal die Zügel im Werben um Nick Woltemade (23) anziehen. Auch mit dem DFB-Stürmer ist sich der FCB längst einig, kommt mit dem VfB Stuttgart aber finanziell bislang nicht auf einen Nenner.

Adam Aznou (19)

Am Samstag nahm der Verkauf des Linksverteidiger-Talents an den FC Everton rasant Fahrt auf, in dieser Woche dürfte nun alles abgewickelt werden. Die Bayern kassieren für Aznou eine Ablöse zwischen neun und 13 Millionen Euro und sichern sich zudem ein Matching Right, um nicht komplett den Zugriff auf den Marokkaner zu verlieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bryan Zaragoza (23)

Schon die vergangene Saison verbrachte der Linksaußen leihweise in der spanischen Heimat bei CA Osasuna, nun geht es per Leihe zu Celta Vigo. Laut ‚Sky‘ müssen die Küstenstädter Zaragoza für 13 Millionen Euro kaufen, sofern er eine realistisch erreichbare Anzahl an Einsätzen absolviert und Vigo tabellarisch mindestens im Mittelfeld abschließt.