Wilde Gerüchte um Kane & Woltemade

Seit zwei Jahren ist Harry Kane die personifizierte Lebensversicherung im Angriff des FC Bayern. Im Dress des Rekordmeisters gewann er in der abgelaufenen Saison auch endlich den langersehnten ersten Titel seiner Karriere. Auf der Insel, wo sich der Goalgetter zweifelsfrei zuhause fühlt, war ihm dies nicht vergönnt. Nun hat er seinen Trophäenschrank endlich befüllen können, weshalb eine Rückkehr nach England wieder zum Thema wird. Schließlich kann der 32-Jährige dort noch zum erfolgreichsten Premier League-Torschützen der Geschichte aufsteigen.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, überlegt der Stürmer tatsächlich, nach der WM 2026 nach England zurückzukehren. Dem Blatt zufolge setzt sich Manchester United intensiv mit der Möglichkeit auseinander, Kane im kommenden Sommer ins Old Trafford zu locken. In dessen Vertrag bei den Bayern, der 2027 ausläuft, ist für 2026 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro verankert. Zwar besitzt Tottenham Hotspur, der Ex-Klub des Torgaranten, eine Vorzugsoption, diese gilt allerdings nur für den Fall, dass die Münchner einem Verkauf auch zustimmen. An eine Summe ist diese Option nicht gekoppelt. In der Pole Position sollen jedoch ohnehin aktuell die Red Devils sein, die händeringend einen neuen Neuner suchen.

Dieser soll lieber früher als später kommen. Nachdem man bei Viktor Gyökeres (27) dem FC Arsenal den Vortritt lassen musste, liefert sich der englische Rekordmeister aktuell einen Zweikampf mit Newcastle United um die Dienste von Benjamin Sesko (22) von RB Leipzig. Während United sich nicht auf Rasmus Höjlund (22) und Joshua Zirkzee (24) verlassen will, suchen die Magpies einen Nachfolger für Alexander Isak (25), der zum FC Liverpool wechseln möchte. Nun könnten sich die beiden Traditionsklubs erneut in die Quere kommen.

Laut der ‚Sun‘ stehen beide Vereine vor einem weiteren Transferduell. Objekt der Begierde ist diesmal niemand Geringerer als Nick Woltemade. Ob der 23-Jährige allerdings auf die Insel will, noch dazu zu Vereinen, die aktuell nicht oder nur bedingt zur Spitzengruppe gehören, darf bezweifelt werden. Schließlich ist sich der Schlaks bereits mit dem FC Bayern München einig und bekräftigte damit, dass er zum Ligaprimus wechseln will. Zudem müsste auch der VfB Stuttgart überzeugt werden, der sich in der Causa Woltemade als besonders harter Verhandlungspartner erweist.