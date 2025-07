Mittelstädt äußert sich zu Wechselgerüchten

Maximilian Mittelstädt sieht seine Zukunft weiterhin beim VfB Stuttgart. Das erklärte der 28-Jährige am Donnerstag im Rahmen einer Medienrunde. Unter anderem der SSC Neapel und Juventus Turin wird seit geraumer Zeit Interesse an dem Linksverteidiger nachgesagt. „Das bekommt man mit. Das ehrt einen, wenn das große Namen sind. Aber ich habe keine Absicht, den Verein zu verlassen“, so Mittelstädt.

Aktuell sei er beim VfB und mit seiner Entwicklung seit seinem Wechsel von Hertha BSC zu den Schwaben extrem zufrieden: „Wir fühlen uns hier alle sehr wohl, sind eine funktionierende Mannschaft. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich gewechselt bin, um Vizemeister zu werden, den Pokal zu holen und die Heim-EM zu spielen. Das war nicht die Absicht. Dass sich das so entwickelt, konnte man nicht ahnen. Das begeistert mich immer noch.“