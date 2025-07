Wegen Sesko: ManUnited kontaktiert Leipzig

Bei Benjamin Sesko und RB Leipzig stehen die Zeichen auf Abschied. Wie Fabrizio Romano berichtet, möchte Manchester United im Werben um den 23-Jährigen ernst machen. Die Red Devils haben den Sachsen mitgeteilt, dass sie bereit sind, ein offizielles Angebot für den Stürmer abzugeben, sofern Sesko dem Wechsel zustimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Slowene möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und Leipzig eine große Transfersumme einstreichen. Die Rede ist von 70 bis 80 Millionen Euro plus fünf Millionen an Zuschlägen. Doch auch Newcastle United ist bereit, ein Angebot in diesem Bereich abzugeben und auch Seskos finanzielle Forderungen zu erfüllen. Die Magpies bereiten sich auf den Abgang von Alexander Isak (25) vor und suchen einen möglichst gleichwertigen Ersatz. Nun liegt die Entscheidung offenbar bei Sesko.