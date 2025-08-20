Bayern gibt Gladbach einen Korb

Borussia Mönchengladbach bemühte sich offenbar vergeblich um eine Leihe von Paul Wanner (19). Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge hat der FC Bayern eine entsprechende Anfrage der Fohlen abgelehnt. Weiterhin im Rennen um den Offensivspieler, der wieder Fortschritte nach seiner Bänderverletzung macht, befindet sich dagegen die PSV Eindhoven.

Berichten zufolge deutete sich zuletzt sogar an, dass Wanner dem deutschen Rekordmeister den Rücken kehrt – voraussichtlich erneut auf Leihbasis. Die vergangenen zwei Spielzeiten wurde der deutsche U21-Nationalspieler bereits zweimal andernorts geparkt, zunächst bei der SV Elversberg und dann beim 1. FC Heidenheim.