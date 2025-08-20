Dresden will in der Bundesliga wildern

Dynamo Dresden sucht derzeit händeringend nach Verstärkungen für die Innenverteidigung. Laut ‚Sport Bild‘ richtet sich der Blick der Sachsen dabei gezielt auf die Bänke der Bundesligisten. Der Plan: Spieler, die zu Saisonbeginn außen vor sind, für einen Leihwechsel zum Zweitliga-Aufsteiger zu begeistern. Das Dynamo-Budget für derartige Wechsel beträgt derzeit 500.000 Euro, könnte durch Abgänge allerdings noch steigen.

Mit zwei knappen Niederlagen gegen Greuther Fürth (2:3) und den 1. FC Magdeburg (1:2) startete Dresden in die Liga. Spielerisch befand sich das Team von Trainer Thomas Stamm auf Augenhöhe, fünf Gegentore sprechen jedoch eine klare Sprache. „Auf den letzten 30 Metern müssen wir mit einer anderen Qualität verteidigen. Da sind wir noch nicht auf dem Level, wo wir hinmüssen“, so der Dynamo-Coach. Zwei Innenverteidiger gehobener Qualität sollen geholt werden.