Schalke: El-Faouzi-Glücksgriff dank KI

Auf der Suche nach den passenden Verpflichtungen half dem FC Schalke 04 im Sommer ein eigenes Scouting-Tool mit dem Namen Stats Libuda, das Spieler unter anderem in den Attributen hohe Laufbereitschaft, Pressingverhalten und Zweikampfstärke bewertet. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ erreichte dabei Sommerneuzugang Soufiane El-Faouzi mit über 90 Prozent den Höchstwert. Ein Hauptgrund für die Königsblauen, den 23-Jährigen für 200.000 Euro von Alemannia Aachen zu holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine perfekte Entscheidung, wie sich im Nachhinein herausstellt. Nach nur neun Einsätzen hat sich der Mittelfeldmotor bereits zu einem der wichtigsten Spieler gemausert. „Für uns ist es ein wichtiger Hebel, um Spieler zu finden, die zu uns passen. Die Daten bieten uns eine sehr nützliche Grundlage, bevor wir uns die Spieler live anschauen und diese dann persönlich treffen“, sagt Vorstandsboss Matthias Tillmann. Übrigens: Erling Haaland (25) kam bei dem Programm lediglich auf 23 Prozent.