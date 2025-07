250-Millionen-Sturmtransfers: Wann fällt der Dominostein?

Isak zu Liverpool?

Alexander Isak will unbedingt von Newcastle United zum FC Liverpool wechseln. Mit den Reds ist sich der schwedische Torjäger nach Informationen von ‚Sky‘ einig geworden. An der Anfiel Road soll er in eine ähnliche Gehaltskategorie wie Hugo Ekitiké (23) aufsteigen, der jährlich zwischen 15 und 16 Millionen Euro einstreicht.

Um Druck auf die Kluverantwortlichen auszuüben und seine Wechselambitionen zu unterstreichen, nimmt Isak bereits seit einigen Tagen nicht mehr am Trainingsbetrieb teil. Während sich Newcastle eine Ablöse von bis zu 170 Millionen Euro vorstellt, hofft man in Liverpool darauf, den Deal für 137 Millionen Euro plus Boni abzuschließen.

Sesko zu Newcastle?

Auf der Insel wird davon ausgegangen, dass der Isak-Transfer in diesem Sommer über die Bühne geht. Folgerichtig bereiten sich die Magpies auf den Fall der Fälle vor. Als Wunschnachfolger wurde Benjamin Sesko (23) von RB Leipzig ins Auge gefasst. Der slowenische Sturmhüne darf die Sachsen für 70 bis 80 Millionen Euro plus fünf Millionen an Zuschlägen verlassen. Es bahnt sich ein Zweikampf zwischen Newcastle und Manchester United an.

Rômulo zu RB?

Auch die Leipziger rüsten sich für einen Sesko-Abflug. Den voraussichtlich frei werdenden Kaderplatz soll Rômulo (23) einnehmen, die vergangene Spielzeit in der Süper Lig für Furore sorgte. Mit dem Brasilianer ist RB bereits auf einen Nenner gekommen, doch die Übereinkunft mit Göztepe, das zwischen 25 und 30 Millionen Euro aufruft, steht noch aus.