Coman-Transfer dank Ronaldo

Der FC Bayern München hat den bevorstehenden Wechsel von Kingsley Coman offenbar auch Cristiano Ronaldo zu verdanken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, pochte der 40-jährige Superstar intern bei Al Nassr auf einen Transfer des Flügelspielers. Dem Boulevardblatt zufolge will Ronaldo unbedingt mit dem 29-Jährigen zusammenspielen, was die Al Nassr-Bosse endgültig überzeugte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus der Wüste fließen aller Voraussicht nach 35 Millionen Euro plus Boni nach München. Coman winkt ein lukrativer Dreijahresvertrag. Mit dem Rekordmeister, für den der Franzose seit 2015 spielt, gewann er alles, was es zu gewinnen gibt.