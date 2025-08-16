43 Milionen: Nottingham verpflichtet Hutchinson

Nottingham Forest bedient sich bei Premier League-Absteiger Ipswich Town. Omari Hutchinson wechselt dem Vernehmen nach für umgerechnet rund 43 Millionen Euro zu den Tricky Trees und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Der Spieler selbst freut sich insbesondere auf die Fans: „Ich bin sehr gespannt auf die neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich habe schon einige Male im City Ground gespielt und immer eine großartige Atmosphäre gespürt. Deshalb freue ich mich darauf, hier mit den Fans im Rücken zu spielen.“

Der beim FC Arsenal ausgebildete Hutchinson wurde in der Saison 2023/24 vom FC Chelsea an Ipswich verliehen, ehe ihn die Tractor Boys im Sommer 2024 für 23,5 Millionen Euro fest verpflichteten. Mit fünf Scorerpunkten (drei Tore, zwei Vorlagen) in 31 Ligaspielen zählte der offensive Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison zu den wenigen Lichtblicken bei Ipswich. Bei Nottingham erhält der 21-Jährige nun wieder die Möglichkeit in der höchsten Spielklasse Englands aufzulaufen.