Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Köln streicht Ex-Leistungsträger aus dem Kader

von Arouna Touray - Quelle: kicker | Bild
1 min.
Lukas Kwasniok hat eine Kappe auf @Maxppp

Der Kader des 1. FC Köln zählte im letzten Training 25 Feldspieler – zu viele für Coach Lukas Kwasniok. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kündigte der 44-Jährige nach dem Abschlusstraining am Freitag an, „den Kader an der einen oder anderen Stelle einzuengen. In Summe sind es zu viele Spieler.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Stürmer Sargis Adamyan (32), Florian Dietz (27) und Imad Rondic (26) dürfen alle den Verein verlassen. Für Jacob Christensen (24/Mittelfeld), Leart Paqarada (30/Linksverteidiger) und Denis Huseinbasic (24/Mittelfeld) gilt Ähnliches. Die FC-Talente Neo Telle (20/Innenverteidigung) und Emin Kujovic (20/Mittelfeld) würde man gerne verleihen. Beim morgigen DFB-Pokalspiel (15:30 Uhr) fehlt auch Dominique Heintz (32/Innenverteidigung) im Kader der Kölner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Sargis Adamyan
Imad Rondić
Florian Dietz
Denis Huseinbašić
Jacob Steen Vestergaard Christensen
Leart Paqarada
Neo Telle
Emin Kujović
Dominique Heintz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Sargis Adamyan Sargis Adamyan
Imad Rondić Imad Rondić
Florian Dietz Florian Dietz
Denis Huseinbašić Denis Huseinbašić
Jacob Steen Vestergaard Christensen Jacob Steen Vestergaard Christensen
Leart Paqarada Leart Paqarada
Neo Telle Neo Telle
Emin Kujović Emin Kujović
Dominique Heintz Dominique Heintz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert