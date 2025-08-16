Köln streicht Ex-Leistungsträger aus dem Kader

Der Kader des 1. FC Köln zählte im letzten Training 25 Feldspieler – zu viele für Coach Lukas Kwasniok. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kündigte der 44-Jährige nach dem Abschlusstraining am Freitag an, „den Kader an der einen oder anderen Stelle einzuengen. In Summe sind es zu viele Spieler.“

Die Stürmer Sargis Adamyan (32), Florian Dietz (27) und Imad Rondic (26) dürfen alle den Verein verlassen. Für Jacob Christensen (24/Mittelfeld), Leart Paqarada (30/Linksverteidiger) und Denis Huseinbasic (24/Mittelfeld) gilt Ähnliches. Die FC-Talente Neo Telle (20/Innenverteidigung) und Emin Kujovic (20/Mittelfeld) würde man gerne verleihen. Beim morgigen DFB-Pokalspiel (15:30 Uhr) fehlt auch Dominique Heintz (32/Innenverteidigung) im Kader der Kölner.