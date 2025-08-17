Menü Suche
Chelsea: Daran hängt der Xavi-Transfer

von Aaron Schlütter - Quelle: Sky Sports
Xavi Simons im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Obwohl sich der FC Chelsea seit Wochen mit Mittelfeldspieler Xavi Simons (22/RB Leipzig) und Angreifer Alejandro Garnacho (21/Manchester United) einig ist, sind beide Transfers ins Stocken geraten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wollen die Blues noch mindestens zwei Offensivkräfte verkaufen, bevor sie die beiden Spieler verpflichten. Sollten sie nur einen Spieler loswerden, würden die Londoner nur einen oder sogar keinen der beiden mehr holen.

Mögliche Abgangskandidaten sind die Angreifer Christopher Nkunku (27), Nicolas Jackson (24) und Tyrique George (19). Bei Nkunku stand zuletzt sogar ein Tauschdeal mit Simons im Raum, großer Favorit auf den Zuschlag ist mittlerweile aber der FC Bayern. Garnachos Wert sollen die Blues auf umgerechnet rund 34,8 Millionen Euro taxieren.

Premier League
Bundesliga
Chelsea
RB Leipzig
Xavi Simons
Alejandro Garnacho

