Chelsea mit Garnacho einig

Außenstürmer Alejandro Garnacho (21) ist mit dem FC Chelsea auf einen Nenner gekommen. Fabrizio Romano zufolge wurde sich auf sämtliche Vertragsinhalte verständigt. Bedarf es also noch einer Übereinkunft mit Manchester United, um den Deal abzuschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verhandlungen zwischen den Premier League-Klubs sollen zeitnah aufgenommen werden. Derweil haben die Blues in Xavi Simons (22) von RB Leipzig weitere Offensivverstärkung im Blick. Für das Duo dürften insgesamt mehr als 100 Millionen Euro fällig werden.