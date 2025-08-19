Menü Suche
BVB: Entwarnung bei Couto

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky | Ruhr Nachrichten
Yan Couto muss auf einer Trage abtransportiert werden @Maxppp
RW Essen 0-1 BVB

Die schlimmen Befürchtungen bei Yan Couto haben sich nicht bewahrheitet. Wie ‚Sky‘ und die ‚Ruhr Nachrichten‘ unisono berichten, hat sich der 23-Jährige keine strukturelle Verletzung zugezogen, sondern eine starke Prellung erlitten. Den Berichten zufolge kann Borussia Dortmund bei optimalem Heilungsverlauf sogar auf einen Einsatz des Brasilianers beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC St. Pauli (Samstag, 18:30 Uhr) hoffen.

Couto war in der Nachspielzeit beim Sieg gegen RW Essen (1:0) heftig von Kelsey Owusu erwischt worden, sodass er mit der Trage vom Feld abtransportiert werden musste. Sollte es der Rechtsverteidiger nicht rechtzeitig schaffen, ist man ‚Sky‘ zufolge beim BVB optimistisch, dass Julian Ryerson (27) nach einem Schlag auf die Wade wieder bereitstehen könnte.

