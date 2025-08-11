Leipzig: Nkunku-Deal wird heißer

Die Rückkehr von Christopher Nkunku zu RB Leipzig nimmt weiter Formen an. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist der 27-Jährige offen, im Rahmen eines Tauschdeals mit Xavi Simons an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Der FC Chelsea ist sich mit Xavi bereits über einen Wechsel einig und diskutiert aktuell mit den Sachsen die möglichen Rahmenbedingungen. Da Nkunku bei den Blues auf dem Abstellgleis steht, möchten die Londoner den Franzosen im Geschäft verrechnen. Der Plan ist, statt der geforderten 70 Millionen Euro eine geringere, aber dennoch beträchtliche Ablöse zu zahlen und einen Spielertausch durchzuführen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unklar ist derzeit, wie Leipzig zu der Idee steht, da der Klub durch die verpasste Qualifikation für den Europapokal seine Gehaltskosten niedrig halten muss. Nkunku wurde in diesem Sommer von mehreren Vereinen aus Deutschland, England und Italien umworben. Konkret wurde es bisher jedoch mit keinem Klub. In London ist der Nationalspieler unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten. In der vergangenen Saison bestritt der Offensivspieler zwar wettbewerbsübergreifend 43 Einsätze und erzielte 14 Tore, stand jedoch nur neun Mal in der Premier League in der Startelf.