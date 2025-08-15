Köln kämpft um Obermair: „Nicht ganz ehrlich“

Der 1. FC Köln will weiterhin unbedingt Raphael Obermair vom SC Paderborn verpflichten. Nachdem SCP-Sportchef Sebastian Lange zuletzt öffentlich gemacht hatte, dass keine Offerte für den 29-Jährigen vorliege, widersprach Lukas Kwasniok heute auf der Pressekonferenz der Kölner dieser Darstellung. „Eine der drei Parteien ist nicht ganz ehrlich. Dann passt es wieder.“ Die dritte Partei neben Köln und Paderborn ist der Spieler, der gerne zu seinem Ex-Trainer wechseln würde.

Bereits vor einer Woche hatte Kwasniok das Interesse an Obermair öffentlich gemacht und war damit in die Offensive gegangen. Der 29-jährige Obermair war unter Kwasniok an der Pader absolut gesetzt und kann defensiv wie offensiv nahezu alle Positionen bekleiden. Sein Vertrag bei den Ostwestfalen läuft im kommenden Jahr aus.