Bundesliga-Interesse: Nächster Klub will Scienza

Ein weiterer Interessent steigt in das Rennen um Leo Scienza vom 1. FC Heidenheim ein. Wie ‚Sky‘ berichtet, bekundet der FC Southampton Interesse am 26-Jährigen und hat in den vergangenen Tagen Kontakt aufgenommen. Scienzas Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis 2027.

Auch Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln haben den flexiblen Offensivakteur im Visier, wollen die von Heidenheim aufgerufene Ablöse von mindestens sechs Millionen Euro aber nicht zahlen. Für den deutlich finanzstärkeren Klub von der Insel dürfte das Preisschild hingegen keine Hürde darstellen.