Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bundesliga-Interesse: Nächster Klub will Scienza

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Leo Scienza setzt sich gegen zwei Elversberger durch @Maxppp

Ein weiterer Interessent steigt in das Rennen um Leo Scienza vom 1. FC Heidenheim ein. Wie ‚Sky‘ berichtet, bekundet der FC Southampton Interesse am 26-Jährigen und hat in den vergangenen Tagen Kontakt aufgenommen. Scienzas Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln haben den flexiblen Offensivakteur im Visier, wollen die von Heidenheim aufgerufene Ablöse von mindestens sechs Millionen Euro aber nicht zahlen. Für den deutlich finanzstärkeren Klub von der Insel dürfte das Preisschild hingegen keine Hürde darstellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Championship
Heidenheim
Southampton
Köln
M'gladbach
Léo Scienza

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Championship Championship
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Southampton Logo FC Southampton
Köln Logo 1. FC Köln
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Léo Scienza Léo Scienza
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert