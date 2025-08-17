Eintracht kündigt Trapp-Abschied an

Kevin Trapp hat sein letztes Spiel für Eintracht Frankfurt schon hinter sich. Wie die SGE mitteilt, steht der Torhüter nicht im Kader für das heutige DFB-Pokalspiel gegen den FV Engers (13 Uhr). Der Grund: Trapp befinde sich in Gesprächen mit einem anderen Verein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 35-Jährige steht unmittelbar vor der Unterschrift beim Paris FC. Beim Ligue 1-Aufsteiger erhält Trapp einen lukrativen Dreijahresvertrag. Seinen Kaderplatz in Frankfurt nimmt Werder Bremens Michael Zetterer ein, für den 30-Jährigen zahlt die Eintracht eine Sockelablöse von fünf Millionen Euro.