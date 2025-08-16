Bayern gibt bei Woltemade nicht auf

Es war ein richtungsweisendes Meeting am Mittwoch, als sich die Verantwortlichen des FC Bayern und des VfB Stuttgart endlich über einen Transfer von Nick Woltemade unterhielten. Endergebnis: Das neue Angebot der Münchner, das den Schwaben 60 Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung eingebracht hätte, wurde prompt abgelehnt, was auch Berater Danny Bachmann fassungslos machte.

Die Enttäuschung des FCB hält allerdings nicht lange an. Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, hat vor allem CEO Jan-Christian Dreesen die Hoffnung auf eine Verpflichtung noch lange nicht aufgegeben. Demnach hält der 57-Jährige nach wie vor Kontakt zur Spielerseite.

Das Problem: Der VfB hat mit dem heutigen Tag eine klare Deadline gesetzt. „Wir spielen am Samstag den Supercup. Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein“, hatte Alexander Wehrle zuletzt angekündigt. Folglich würden nur noch wenige Stunden bleiben, denn Stuttgart trifft heute Abend (20:30 Uhr) auf den FC Bayern. Dass der Transfer tatsächlich in diesem Fenster noch über die Bühne geht, scheint nach aktuellem Stand unrealistisch.