Neuer Stürmer für die Fortuna?

von Luca Hansen - Quelle: FT-Info
Warren Caddy liegt auf dem Boden @Maxppp

Fortuna Düsseldorf möchte den eigenen Kader nach dem Fehlstart in die Zweitliga-Saison weiter verbessern. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato beschäftigt sich die Fortuna mit Warren Caddy vom FC Lausanne-Ouchy. Allerdings sind auch Sakaryaspor, der FC St. Gallen, ein marokkanischer Verein sowie ein Verein aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an dem 28-Jährigen interessiert.

In der zweiten Schweizer Liga wusste Caddy in der vergangenen Saison mit 18 Toren in 29 Spielen zu überzeugen. Einem Wechsel zu ESTAC Troyes schob Lausanne-Ouchy zuletzt noch einen Riegel vor, die Fortuna darf sich aber weiterhin Hoffnungen machen.

