Sesko-Nachfolger: Leipzig verpflichtet Rômulo

RB Leipzig hat einen Nachfolger für den zu Manchester United abgewanderten Benjamin Sesko (22) präsentiert. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wechselt Mittelstürmer Rômulo vom türkischen Erstligisten Göztepe zu den Sachsen. Der 23-jährige Brasilianer unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Dem Vernehmen nach fließen 20 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen Boni an Göztepe, das sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert hat. Für den Süper Lig-Klub steuerte Rômulo in der vergangenen Saison 17 Tore und zehn Vorlagen in 33 Pflichtspielen bei. In Leipzig wartet auf den 1,93 Meter großen Rechtsfuß die anspruchsvolle Aufgabe, den Abgang von Torjäger Sesko aufzufangen.

Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer sagt: „Rômulo bringt eine starke Physis, eine saubere Technik und einen ausgeprägten Torriecher mit. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar – sowohl als klassische Neun als auch in variableren Rollen.“

Freie Bahn für den BVB bei Silva?

Ein Transfer von Fábio Silva (23) dürfte derweil nun vom Tisch sein. Mit dem Angreifer selbst war sich RB einig, aufgrund der Ablöseforderung der Wolverhampton Wanderers von bis zu 30 Millionen Euro nahm man jedoch Abstand von einer Verpflichtung. Stattdessen könnte es Silva zu Borussia Dortmund ziehen, das sich mit dem Portugiesen ebenfalls auf einen Fünfjahresvertrag verständigt hat.