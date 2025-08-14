RB Leipzig: Zwei Personal-Überraschungen

Bei RB Leipzig bleibt der Umbruch auf der Torhüterposition vorerst aus. Wie Trainer Ole Werner auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, bleibt Péter Gulácsi (35) weiterhin die Nummer eins im Tor. Maarten Vandevoordt (23) muss sich vorerst mit der Rolle als Pokaltorhüter zufriedengeben. „Maarten wird im Tor stehen in Sandhausen, Pete wird als Nummer eins in die Bundesligaspiele gehen“, sagte Werner, „wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil es ein Zweikampf auf sehr hohem Niveau war und wir zwei exzellente Torhüter haben. Aber Pete in der Bewertung der sportlichen Leistung ein Stück weit die Nase vorn hat. Deshalb gehen wir so in die Saison.“

Vandevoordt hatte sich diesen Sommer große Hoffnungen auf den Stammplatz zwischen den Pfosten gemacht. Werner vertröstet den Belgier ein wenig: „Nichtsdestotrotz wissen wir auch, Maarten gehört die Zukunft.“ Werner werde die Situation „über die Saison beobachten“. Vandevoordt bestritt in der vergangenen Saison insgesamt zwölf Partien zwischen den Pfosten, darunter sechs Einsätze in der Bundesliga. Einige Beobachter hatten mit einer Wachablösung gerechnet, zumal Gulácsi die Freigabe für einen Vereinswechsel hatte. Die zweite personelle Überraschung: Werner ernennt Linksverteidiger David Raum (27) als neuen Kapitän. Sein Stellvertreter wird Xaver Schlager (27). Ex-Kapitän Willi Orbán (32) bleibt weiterhin im Mannschaftsrat.