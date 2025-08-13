Stolze Summe: Die Zahlen zum Sesko-Deal

Der Transfer von Benjamin Sesko von RB Leipzig zu Manchester United ist für die Sachsen ein überaus lohnendes Geschäft. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, können die ersten Bonuszahlungen, die zusätzlich zu der fixen Ablösesumme in Höhe von 76,5 Millionen Euro vereinbart wurden, bereits nach kurzer Zeit fällig werden. Nach zehn Pflichtspieleinsätzen des 22-Jährigen für seinen neuen Klub muss United demnach direkt einen Nachschlag zahlen, der fortlaufend auch nach jedem weiteren zehnten Spiel bis zu einem Maximalbetrag fällig wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Maximalsumme aller ausgehandelten Boni beläuft sich laut dem Fachmagazin auf 8,5 Millionen Euro. Zudem übernehmen die Red Devils den sogenannten Soli-Beitrag, den Leipzig von seinem Transfererlös an alle Klubs zahlen müsste, bei denen Sesko zwischen seinem 12. und 23. Lebensjahr gespielt hat. Dieser beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro. Zu guter Letzt hat Manchester noch ein Testspiel zugesichert, das RB noch einmal bis zu zwei Millionen Euro an Einnahmen bringen soll und das bis 2029 stattfinden muss. Summa summarum beträgt die maximale Transfersumme 90 Millionen Euro. Dazu hat sich Leipzig laut der ‚Sport Bild‘ eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert.