Benjamin Sesko gehört zu den größten Sturmtalenten Europas. Seine weitere Karriere wird der 22-Jährige jedoch nicht bei RB Leipzig fortsetzen, sondern in der Premier League. Nach einer katastrophalen Vorsaison und ohne Europapokal befinden sich die Sachsen mitten in einem Kaderumbruch, den auch die Sesko-Millionen finanzieren sollen.

Wie Manchester United offiziell bekanntgibt, wechselt der Mittelstürmer mit sofortiger Wirkung von Leipzig zu den Red Devils. Dort erhält Sesko einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen für den Slowenen 76,5 Millionen Euro plus bis zu 8,5 Millionen an Bonuszahlungen nach Deutschland.

Bis zum Schluss lieferten sich Manchester und Newcastle United einen Bieterwettstreit um die Gunst des abschlussstarken Angreifers. Dieser kommt mit der Empfehlung von 39 Toren und acht Vorlagen in 87 Pflichtspielen für Leipzig.

Vor zwei Jahren war Sesko für 24 Millionen Euro von Schwesterklub RB Salzburg in die Messestadt gewechselt. Der 41-fache Nationalspieler sollte über Jahre hinaus die Sturmspitze der Leipziger bilden, doch die negative sportliche Entwicklung und die fehlende Qualifikation für den Europapokal sorgten bei RB für ein Umdenken.

Über seinen Wechsel nach Manchester sagt Sesko: „Die Geschichte von Manchester United ist natürlich etwas ganz Besonderes, aber was mich wirklich begeistert, ist die Zukunft. Als wir über das Projekt gesprochen haben, war klar, dass alles vorhanden ist, damit diese Mannschaft weiter wachsen und bald wieder um die größten Titel mitspielen kann. Von dem Moment an, als ich hier angekommen bin, habe ich die positive Energie und die familiäre Atmosphäre gespürt, die der Verein geschaffen hat. Es ist eindeutig der perfekte Ort, um mein maximales Niveau zu erreichen und alle meine Ambitionen zu verwirklichen.“

Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer erklärt: „Benji bringt alle Qualitäten mit, um sich auch in England durchzusetzen und Manchester United zu helfen, die Ziele des Klubs zu erreichen. Sowohl sportlich als auch menschlich ist sein Wechsel ein Verlust, andererseits macht es uns ein Stück weit stolz, den nächsten Spieler für die Premier League und einen der größten Klubs weltweit entwickelt zu haben. Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben natürlich eine Rolle gespielt.“