Bayern: Anfrage für Stanisic

Josip Stanisic hat mit seinen Leistungen für Interesse gesorgt. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat den FC Bayern München in den vergangenen Tagen eine Anfrage vom AC Mailand erreicht. Der Rekordmeister hat dem Bezahlsender zufolge allerdings umgehend abgelehnt.

In der bayerischen Landeshauptstadt wird der 25-Jährige insbesondere für seine Flexibilität geschätzt, da der Kroate jede Position in der Abwehr bekleiden kann. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.