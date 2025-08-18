Wissa-Streit eskaliert

Die Beziehung zwischen dem FC Brentford und Yoane Wissa geht in die Brüche. Der 28-Jährige hat auf seinem privaten Instagram-Account alle Vereinsfotos gelöscht und ist dem offiziellen Account des FC Brentford entfolgt. Der Kongolese will die Bees in Richtung Newcastle United verlassen – Brentford lässt sich momentan allerdings nicht auf einen Verkauf des Stammstürmers ein.

Ben Jacobs berichtet, dass Brentford erst ab einem Angebot von rund 70 Millionen Euro gesprächsbereit wäre. Zuletzt wurde eine Ablöse im Bereich von 35 Millionen Euro gehandelt. Nach dem Abgang von Bryan Mbeumo (25/Manchester United) wollen die Vereinsverantwortlichen der Londoner nicht den nächsten Torgaranten verlieren. Zur Erinnerung: In der vergangenen Premier League-Saison knipste Wissa 19 Mal in 35 Einsätzen.