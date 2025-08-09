Newcastle erhöht Wissa-Angebot

Newcastle United legt im Poker um Mittelstürmer Yoane Wissa (28) nach. Einem Bericht der ‚Times‘ zufolge wollen die Magpies ein Angebot über umgerechnet knapp 35 Millionen Euro beim FC Brentford einreichen. Eine Offerte in Höhe von 29 Millionen Euro lehnten die Bees zuletzt ab.

Bei Newcastle könnte Wissa auf Alexander Isak (25) folgen, sollte es den Schweden zum FC Liverpool ziehen. Ein weiterer Kandidat für den Angriff ist Randal Kolo Muani (26) von Paris St. Germain. Erste Gespräche sollen die Magpies schon geführt haben.