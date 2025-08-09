Menü Suche
Kommentar
Premier League

Newcastle erhöht Wissa-Angebot

von David Hamza - Quelle: The Times
Yoane Wissa bejubelt ein Tor @Maxppp

Newcastle United legt im Poker um Mittelstürmer Yoane Wissa (28) nach. Einem Bericht der ‚Times‘ zufolge wollen die Magpies ein Angebot über umgerechnet knapp 35 Millionen Euro beim FC Brentford einreichen. Eine Offerte in Höhe von 29 Millionen Euro lehnten die Bees zuletzt ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Newcastle könnte Wissa auf Alexander Isak (25) folgen, sollte es den Schweden zum FC Liverpool ziehen. Ein weiterer Kandidat für den Angriff ist Randal Kolo Muani (26) von Paris St. Germain. Erste Gespräche sollen die Magpies schon geführt haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Newcastle
Brentford
Yoane Wissa Bileko
Alexander Isak

Weitere Infos

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
Brentford Logo FC Brentford
Yoane Wissa Bileko Yoane Wissa Bileko
Alexander Isak Alexander Isak
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert