Ödegaard erleidet Knieverletzung

Martin Ödegaard kann die anstehende Länderspielreise mit dem norwegischen Team nicht antreten. Wie der FC Arsenal mitteilt, hat der Spielmacher eine Innenbandverletzung im linken Knie erlitten und soll in den kommenden Wochen an seiner Genesung arbeiten.

Über die prognostizierte Ausfallzeit machen die Gunners keine Angaben. Zugezogen hatte sich Ödegaard die Verletzung beim heutigen 2:0 gegen West Ham United, infolge der er nach rund einer halben Stunden ausgewechselt werden musste.