Menü Suche
Kommentar
Premier League

Ödegaard erleidet Knieverletzung

von Tobias Feldhoff
Martin Ödegaard hadert @Maxppp

Martin Ödegaard kann die anstehende Länderspielreise mit dem norwegischen Team nicht antreten. Wie der FC Arsenal mitteilt, hat der Spielmacher eine Innenbandverletzung im linken Knie erlitten und soll in den kommenden Wochen an seiner Genesung arbeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über die prognostizierte Ausfallzeit machen die Gunners keine Angaben. Zugezogen hatte sich Ödegaard die Verletzung beim heutigen 2:0 gegen West Ham United, infolge der er nach rund einer halben Stunden ausgewechselt werden musste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Arsenal
Martin Ödegaard

Weitere Infos

Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
Martin Ödegaard Martin Ödegaard
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert