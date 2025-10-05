Menü Suche
Magdeburg: Fiedler am Pranger

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Markus Fiedler peitscht sein Team nach vorne @Maxppp

Markus Fiedler muss sich Sorgen um seinen Cheftrainer-Job beim 1. FC Magdeburg machen. Es sei „sehr wahrscheinlich, dass seine Zeit beim FCM abgelaufen ist“, bewertet die ‚Bild‘ die Situation des 39-Jährigen, der erst vor der Saison beim Zweitligisten übernommen hatte.

Am heutigen Sonntag unterlagen die Magdeburger sang- und klanglos mit 0:4 der SV Elversberg. „Die Zuschauer haben uns wieder großartig unterstützt. Und es war unser aller Ziel, auch den Zuschauern das zurückzuzahlen mit einer entsprechenden Leistung und auch einem Ergebnis. Die Tatsache, dass uns das nicht gelungen ist, enttäuscht uns alle gegenwärtig. Ich kann den Frust jedes einzelnen Fans nachvollziehen“, befand Fiedler nach der Partie.

