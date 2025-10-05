Fortuna: Trainer-Entscheidung wohl gefallen

Am Freitag konnte Fortuna Düsseldorf die sportliche Talfahrt gegen den ebenfalls kriselnden 1. FC Nürnberg nicht stoppen, musste sich stattdessen vor eigenem Publikum mit 2:3 geschlagen geben. Fortuna-Coach Daniel Thioune muss dafür offenbar nun die Konsequenzen tragen.

Laut einem Bericht der ‚Bild‘ wird der 51-Jährige „ziemlich sicher entlassen“. Im Verein gebe es die eindeutige Tendenz, dass das Aus des Übungsleiters „alternativlos“ sei. Die Trennung stehe der Boulevardzeitung zufolge bereits seit den Gesprächen am gestrigen Samstag fest.

Nach der Niederlage hatte sich Thioune noch kämpferisch gezeigt, mit persönlichen Konsequenzen allerdings bereits gerechnet: „Aufgeben ist keine Option für mich. Ich habe dem Team mitgeteilt, dass ich bereit bin, weiter an Lösungen zu arbeiten. Aber ich kann nicht entscheiden, wann es zu Ende ist. Es kann heute sein, morgen. Wenn ich am Ende des Tages der Impuls bin, um Dinge zu verändern, soll es so sein, damit kann ich umgehen.“

Vieles deutet nun darauf hin, dass Thioune nach rund dreieinhalb Jahren bei den Rheinländern seinen Hut nehmen muss. Laut der ‚Bild‘ will die Fortuna die Entlassung jedoch erst abwickeln, wenn der Nachfolger bereitsteht.