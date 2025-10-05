Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wolfsburg: Wimmer fällt aus

von Tobias Feldhoff
Auf Patrick Wimmer und seinen Gegenspieler wirken enorme G-Kräfte @Maxppp

Patrick Wimmer muss auf die anstehende Länderspielreise mit der österreichischen Nationalmannschaft verzichten. Der Außenbahnspieler fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel bis auf weiteres aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenso wie sein Arbeitgeber blickt Wimmer auf eine bislang sehr durchwachsene Saison zurück. Dennoch hat der Rechtsfuß das Interesse von West Ham United geweckt, sein Vertrag in der Autostadt ist noch bis 2027 gültig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Patrick Wimmer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Patrick Wimmer Patrick Wimmer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert