Wolfsburg: Wimmer fällt aus

Patrick Wimmer muss auf die anstehende Länderspielreise mit der österreichischen Nationalmannschaft verzichten. Der Außenbahnspieler fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel bis auf weiteres aus.

Ebenso wie sein Arbeitgeber blickt Wimmer auf eine bislang sehr durchwachsene Saison zurück. Dennoch hat der Rechtsfuß das Interesse von West Ham United geweckt, sein Vertrag in der Autostadt ist noch bis 2027 gültig.