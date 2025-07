Einigung: Palhinha vor schnellem Bayern-Abflug

Der geplante Wechsel von João Palhinha vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur steht unmittelbar vor dem Abschluss. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Verhandlungen zwischen den Klubs und mit dem Spieler bereits weit fortgeschritten. Während es zwischen den Londonern und dem 30-Jährigen noch einige letzte Details zu klären gibt, sollen sich die Vereine bereits weitestgehend einig sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl die Münchner den Portugiesen gerne fest abgegeben hätten, um frisches Geld für weitere Neuzugänge einzunehmen, soll es sich bei dem geplanten Deal laut dem Bezahlsender lediglich um eine Leihe handeln. Palhinhas Vertrag beim FCB läuft noch bis 2028.

Der defensive Mittelfeldspieler war erst im vergangenen Jahr für 51 Millionen Euro vom FC Fulham an die Säbener Straße gewechselt. Dort kam er aber so gut wie gar nicht zum Zug. Auch für die anstehende Saison wird ihm wohl nicht die gewünschte Spielzeit von Trainer Vincent Kompany in Aussicht gestellt, sodass es Palhinha voraussichtlich zurück auf die Insel verschlägt.