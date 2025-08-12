1. FC Köln: Kessler tütet 10-Millionen-Deal ein

Der 1. FC Köln wappnet sich für die bevorstehende Bundesliga-Saison. Vor allem in der Defensive drückte kürzlich noch der Schuh. Mit Cenk Özkacar (24/vom FC Valencia ausgeliehen) und Kristoffer Lund (23/vom FC Palermo ausgeliehen) sind bereits zwei Verteidiger gekommen. Jetzt stehen offenbar die nächsten Profis auf der Matte.

Laut ‚De Telegraaf‘ wechselt Rav van den Berg (21) vom FC Middlesbrough ans Geißbockheim. Obwohl der 1,91 Meter große Innenverteidiger zahlreiche Interessenten um sich versammelte, erhält Köln dem Bericht zufolge den Zuschlag. Und das kostet die Domstädter eine ordentliche Summe. Die niederländische Tageszeitung bezieht sich auf englische Quellen und nennt eine Ablöse von zehn Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge absolviert van den Berg heute den obligatorischen Medizincheck für seinen Wechsel nach Deutschland. Schon am Nachmittag soll der U21-Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und seine mittelfristige Zukunft dem FC verschreiben. Primär habe sich der Youngster aufgrund der versprochenen Spielzeiten für Köln entschieden, heißt es. Eine Stammplatzgarantie konnten ihm die anderen Vereine, die ihn holen wollten, nicht in Aussicht stellen.