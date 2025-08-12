Zwei weitere Namen: BVB bevorzugt externen Süle-Ersatz

Der Schock um den Ausfall von Niklas Süle (29) schlägt hohe Wellen bei Borussia Dortmund. Ersatz muss her, schließlich stehen den Schwarz-Gelben für die Drierkette mit Waldemar Anton (29) und Fillipo Mané (20) nur noch zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Präferiert wird laut der ‚Bild‘ ein externer Ersatz, neben Juan Giménez (19) und Renato Veiga (22) werden zwei weitere Namen an der Strobelallee diskutiert.

Dem Boulevardblatt zufolge befasst sich der BVB mit Eivind Helland vom SK Brann. Der Norweger wird bei 3,5 Millionen Euro gehandelt und kann auch als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld auflaufen. Jedoch ist auch Manchester United heiß auf den 20-Jährigen.

Zudem rückt auch Diego Aguado von Real Madrid wieder in den Fokus der Dortmunder. Der 18-Jährige wird bereits seit Monaten vom BVB beobachtet, nun könnten die Transferbemühungen intensiviert werden. Allerdings fordern die Königlichen rund zehn Millionen Euro für Aguado. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass der BVB vor Ende der Transferphase noch ein neues Gesicht im Defensivverbund begrüßen darf.