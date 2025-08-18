Inter: Pavard-Ersatz gefunden?

Inter Mailand will sich in der Innenverteidigung neu aufstellen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, steht Oumar Solet von Udinese Calcio ganz oben auf der Liste der Nerazzurri. Udine fordert 20 bis 25 Millionen Euro für den 25-Jährigen.

Im San Siro könnte der Franzose seinen Landsmann Benjamin Pavard (29) ersetzen, der den Verein für die gleiche Summe verlassen darf. Ein Transfer könnte jedoch auch vor einem Pavard-Verkauf abgewickelt werden. Neben Solet beschäftigt sich Inter auch mit Loïc Badé (25) vom FC Sevilla, an dem insbesondere Bayer Leverkusen interessiert ist.