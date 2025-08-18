Bestätigt: Gladbach sucht Fukuda-Abnehmer

Shio Fukuda soll Borussia Mönchengladbach noch vor Ende des Transferfensters verlassen. Das bestätigt Geschäftsführer Sport Roland Virkus: „Wenn ein Spieler nicht im Kader steht, wenn er nicht krank oder verletzt ist, dann schaut man, was für ihn das Beste ist. Da sind wir gerade in Verhandlungen“, kommentierte Geschäftsführer Sport Roland Virkus laut der ‚Rheinischen Post‘ die Nicht-Berücksichtigung des 21-Jährigen im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst (3:2).

Der Stürmer soll verliehen werden, um andernorts Spielpraxis zu sammeln. Potenzielle Abnehmer sind bisher jedoch noch nicht durchgesickert. Fukudas Vertrag am Niederrhein läuft 2027 aus.