Morata tritt gegen Gala nach

Álvaro Morata hat heftige Vorwürfe an Galatasaray gerichtet. In den sozialen Medien beschuldigt der Stürmer die Istanbuler, nach seinem Leihabbruch bestimmte Forderungen nicht eingehalten zu haben: „Gala hat Zusagen nicht eingehalten, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als auf einen Teil meines Gehalts und andere vertragliche Rechte zu verzichten, die ich mir durch meine Arbeit bereits verdient hatte.“ Unter anderem behauptet der 32-Jährige, auf mehr Geld zu verzichten als die von Gala angegebenen 651.562 Euro.

Wie der Spanier betont, möchte er mit seinem Vorpreschen anderen Spielern in ähnlichen Situationen ein Vorbild sein: „Ich weiß, dass diese Dinge oft nicht angesprochen werden, deswegen möchte ich euch eine ehrliche Erklärung geben.“ Nach dem Leihabbruch steht Morata derzeit noch beim AC Mailand unter Vertrag. Ein Wechsel zu Como 1907 scheint aber nur noch eine Frage der Zeit.