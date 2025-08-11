Einigung bestätigt: Coman vor Wüsten-Wechsel

Kingsley Comans Abschied vom FC Bayern München steht bevor. ‚Sky‘ und Fabrizio Romano bestätigen unisono die gestrige Meldung, dass sich der Rekordmeister mit Al Nassr auf einen Transfer des 29-Jährigen geeinigt hat. Die Ablöse liegt bei 35 Millionen Euro.

In der Wüste verdient sich der Flügelspieler künftig ein goldenes Näschen. 20 bis 25 Millionen Euro Gehalt winken dem Franzosen pro Jahr, der bei Al Nassr bis 2028 unterschreiben soll.