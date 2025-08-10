Bericht: FCB akzeptiert Al Nassr-Angebot für Coman

Nach acht Jahren im Klub geht die Zeit von Kingsley Coman beim FC Bayern in diesem Sommer offenbar zu Ende. Der 29-Jährige steht kurz vor dem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Ronaldo-Klub Al Nassr.

Wie der Journalist Ben Jacobs berichtet, haben sich die Münchner mit dem Wüstenklub auf die Ablöse für den Franzosen geeinigt. Diese soll sich knapp bei rund 30 Millionen Euro bewegen.

Al Nassr hat demzufolge die Forderung der Bayern erfüllt. Die Preisvorstellung des Saudi-Klubs hatte zunächst bei lediglich 20 bis 25 Millionen gelegen.

Update (16:52 Uhr): Laut ‚Sky‘ hat die finale EInigung noch nicht stattgefunden. Diese werde erst in den nächsten 24 bis 48 Stunden erwartet, falls alles nach Plan verläuft. Aktuell verhandeln beide Seiten laut dem Bezahlsender über eine Summe, die eher im Bereich um 35 Millionen Euro liegen soll.

Coman hatte sich mit Al Nassr nach FT-Informationen bereits über die Rahmenbedingungen eines Wechsels geeinigt. Laut ‚Sky‘ soll Coman einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.