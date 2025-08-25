Hajdari in die Bundesliga

Albian Hajdari (22) steht offenbar vor einem Wechsel in die Bundesliga. Laut dem ‚Corner Magazin‘ fehlte der Innenverteidiger beim heutigen Training des FC Lugano, da ein Transfer bevorstehe. Der ‚Blick‘ berichtet ergänzend, dass eine heiße Spur zur TSG Hoffenheim führt.

Hajdari, der im März für die Schweizer A-Nationalmannschaft debütierte, wurde auch schon mit Bayer Leverkusen, Werder Bremen und West Ham United in Verbindung gebracht. Mit den Hammers war sich der Linksfuß nach FT-Infos auch im Grundsatz einig, letztlich machte West Ham aber keinen Gebrauch von der fünf Millionen Euro hohen Kaufoption.