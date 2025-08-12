Menü Suche
Bayern lehnt Höjlund ab

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Rasmus Höjlund zeigt Zunge @Maxppp

Rasmus Höjlund wird in der laufenden Transferperiode nicht beim FC Bayern anheuern. Der Mittelstürmer von Manchester United wurde nach Informationen von ‚Sky‘ beim deutschen Rekordmeister angeboten, die Verantwortlichen von der Säbener Straße lehnten dem Bericht zufolge jedoch dankend ab.

Der AC Mailand zeigt Interesse am 22-jährigen Dänen, Gespräche über einen möglichen Wechsel wurden schon geführt. In München ist der junge Torjäger aber kein Thema. Zur Debatte steht derzeit eine Leihe mit Kaufoption, obwohl Höjlund selbst wohl liebend gerne am Old Trafford bleiben würde, um sich bei den Red Devils durchzusetzen.

