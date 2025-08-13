Menü Suche
United geht leer aus: Calvert-Lewin zum Medizincheck

von Luca Hansen - Quelle: The Athletic
Dominic Calvert-Lewin für Everton im Einsatz @Maxppp

Dominic Calvert-Lewin hat einen neuen Verein gefunden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der Stürmer mit Premier League-Aufsteiger Leeds United auf einen Vertrag geeinigt. Der Medizincheck soll in Kürze stattfinden.

Seit seinem Abschied vom FC Everton am Ende der abgelaufenen Saison war der 28-Jährige ohne Verein. Auch Manchester United hatte mit einer Verpflichtung geliebäugelt, die Peacocks kommen den Red Devils aber nun zuvor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
