United geht leer aus: Calvert-Lewin zum Medizincheck

Dominic Calvert-Lewin hat einen neuen Verein gefunden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der Stürmer mit Premier League-Aufsteiger Leeds United auf einen Vertrag geeinigt. Der Medizincheck soll in Kürze stattfinden.

Seit seinem Abschied vom FC Everton am Ende der abgelaufenen Saison war der 28-Jährige ohne Verein. Auch Manchester United hatte mit einer Verpflichtung geliebäugelt, die Peacocks kommen den Red Devils aber nun zuvor.