„Wenn es möglich ist, holen wir ihn“: Zwei neue Klubs wollen Sancho

Bei Manchester United hat Jadon Sancho keine Zukunft mehr, ein Wechsel zu Juventus Turin, Inter Mailand oder Borussia Dortmund zieht sich seit Wochen aus unterschiedlichen Gründen – und das, obwohl sich beim BVB sogar schon einige Spieler für eine dritte Verpflichtung des Engländers ausgesprochen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die unsichere Zukunft des 25-Jährigen, der für 18-20 Millionen Euro verpflichtet werden kann, ruft auch neue Interessenten auf den Plan. So hat sich laut ‚Football Italia‘ mittlerweile Gian Piero Gasperini, Trainer der AS Rom, für eine Verpflichtung des Offensivspielers ausgesprochen.

Und damit nicht genug: Denn Besiktas will mit allen Mitteln versuchen, Sancho in die Türkei zu lotsen. Serdal Adali, Präsident des Istanbuler Klubs, macht gegenüber der Zeitung ‚Turkiye Today‘ keinen Hehl aus dem Interesse: „Genau wie die Fans will auch ich ihn. Die Frage ist nur, ob er in die Türkei kommen will. Wenn es möglich ist, holen wir ihn. Die Fans können sich darauf verlassen.“ Das Interview hat bei den Fans von Besiktas einen Hype ausgelöst, unter dem jüngsten Instagram-Post sind weit über fünf Millionen Kommentare, die meisten davon wollen Sancho von einem Transfer nach Istanbul überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Besiktas würde Sancho wieder auf Trainer Ole Gunnar Solskjaer treffen, der den Rechtsfuß 2021 ins Old Trafford geholt hatte. Laut ‚Sky‘ bevorzugt Sancho aktuell allerdings eine andere sportliche Herausforderung als die türkische Süper Lig.