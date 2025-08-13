Leipzig zahlt 25 Millionen für Rômulo – freie Bahn für den BVB?

RB Leipzig zieht den gesuchten Nachfolger für Benjamin Sesko (22/Manchester United) an Land. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel von Rômulo (23) zum sächsischen Bundesligisten in trockenen Tüchern.

Leipzig zahlt demnach 20 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni an den türkischen Klub Göztepe, der sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert hat. Mit Rômulo selbst war RB schon lange klar. Der Mittelstürmer ist nach Johan Bakayoko (22), Yan Diomande (18) und Andrija Maksimovic (18) der vierte Neuzugang für die Leipziger Offensive, bei der sich parallel auch auf der Abgangsseite einiges tut.

Silva nach Dortmund?

Derweil dürfte Leipzig ob der Rômulo-Verpflichtung einen Transfer von Fábio Silva (23) nicht zwingend weiterverfolgen. Der Stürmer ist sich mit RB ebenso einig wie mit Borussia Dortmund. Der BVB könne bei Silva nun zumindest in Sachen nationaler Konkurrenz freie Bahn haben. Die Wolverhampton Wanderers fordern jedoch bis zu 30 Millionen Euro Ablöse.