2. Bundesliga

S04: Sylla-Transfer wird wahrscheinlicher

von Dominik Schneider - Quelle: L'Équipe
Torschütze Moussa Sylla @Maxppp

Dem FC Schalke 04 könnte bis zum Ende der Transferperiode noch der Top-Torjäger von Bord gehen. Mit dem FC Sevilla, FC Valencia und SCO Angers sind gleich drei Erstligisten hinter Moussa Sylla her, berichtet ‚L’Équipe‘. Lediglich beim französischen Interessenten könnten die wirtschaftlichen Bedingungen für einen Transfer des 25-jährigen Maliers eine unüberwindbare Hürde darstellen.

Kürzlich erst scheiterte Swansea City mit einer Offerte über 5,5 Millionen Euro, heißt es weiter. Dabei dürfte es sich um das abgelehnte Angebot eines ausländischen Klubs handeln, von dem die ‚Sport Bild‘ vergangene Woche berichtete. Sylla traf bei der Saisoneröffnung gegen Hertha BSC (2:1) und erzielte bereits 17 Tore in 30 Pflichtspielen für die Knappen.

