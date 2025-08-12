Nürnberg verlängert mit Eigengewächs Janisch

Der 1. FC Nürnberg und Rechtsverteidiger Tim Janisch setzen ihren gemeinsamen Weg fort. Wie der Club offiziell mitteilt, wurde der Vertrag des Eigengewächses langfristig verlängert. „Tim ist ein Paradebeispiel für die Philosophie unseres Vereins: Talente aus dem eigenen Nachwuchs fördern und ihnen die Chance geben, sich auf höchstem Niveau zu beweisen. Wir wollen Tim auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln, glauben an ihn und gehen mit ihm die dafür notwendigen Schritte“, lässt sich FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou zitieren.

Janisch war 2016 in den Nachwuchs der Franken gewechselt und hat fortan sämtliche Jugendteams durchlaufen, ehe er zur vergangenen Saison in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen wurde. Insgesamt stand der 20-Jährige bisher in 19 Pflichtspielen für die Nürnberger auf dem Feld. In der laufenden Saison spielte er in beiden Ligaspielen jeweils über die vollen 90 Minuten durch. „Der 1. FC Nürnberg ist für mich mehr als nur ein Verein – hier bin ich groß geworden und hier habe ich den Sprung in den Profibereich geschafft. Ich bin stolz darauf, weiter Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen und möchte versuchen, täglich für meinen Club alles zu geben“, so der gebürtige Nürnberger.